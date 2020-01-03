Kjaer ve Arana İstanbul'a - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kjaer ve Arana İstanbul'a

Kjaer ve Arana İstanbul'a

Kjaer ve Arana İstanbul'a

için İtalya'dan bir başka haber ise Simon Kjaer ve Guilherme Arana konusunda geldi. Calcioatalanta.it sitesi, Atalanta'nın sezon başında Sevilla'dan kiraladığı ancak kadroda düşünmediği iki oyuncu için sarı-lacivertli kulübün devrede olduğunu yazdı.

30 yaşındaki Kjaer, İtalyan ekibinde 6 maçta oynayabilirken, 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Arana da sadece 75 dakika şans buldu. Anlaşma olursa, F.Bahçe iki ismin kalan 6 aylık kiralama haklarını Atalanta'dan devralacak.

  1. 3.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kjaer ve Arana İstanbul'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN