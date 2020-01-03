Kjaer ve Arana İstanbul'a

30 yaşındaki Kjaer, İtalyan ekibinde 6 maçta oynayabilirken, 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Arana da sadece 75 dakika şans buldu. Anlaşma olursa, F.Bahçe iki ismin kalan 6 aylık kiralama haklarını Atalanta'dan devralacak.