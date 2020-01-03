Kjaer ve Arana İstanbul'a
Fenerbahçe için İtalya'dan bir başka haber ise Simon Kjaer ve Guilherme Arana konusunda geldi. Calcioatalanta.it sitesi, Atalanta'nın sezon başında Sevilla'dan kiraladığı ancak kadroda düşünmediği iki oyuncu için sarı-lacivertli kulübün devrede olduğunu yazdı.
30 yaşındaki Kjaer, İtalyan ekibinde 6 maçta oynayabilirken, 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Arana da sadece 75 dakika şans buldu. Anlaşma olursa, F.Bahçe iki ismin kalan 6 aylık kiralama haklarını Atalanta'dan devralacak.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Kjaer ve Arana İstanbul'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.