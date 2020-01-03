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03 Ocak 2020, Cuma
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'ye PFDK’dan 110 bin TL ceza

Fenerbahçe'ye PFDK’dan 110 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'ye 110 bin TL para cezası verdi. Kararın, Çaykur Rizespor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildiği bildirildi. Misafir tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların kartları bir sonraki deplasman maçında bloke edilecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'ye 110 bin TL para cezası verdi. Kararın, Çaykur Rizespor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildiği bildirildi. Misafir tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların kartları bir sonraki deplasman maçında bloke edilecek.

  1. 3.1.2020
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