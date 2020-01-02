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02 Ocak 2020, Perşembe
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Muriç için iddiası

Muriç için transfer iddiası

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri çeken , ocak ayında takımlarından ayrılabilecek isimler arasında gösterildi.

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri çeken , ocak ayında takımlarından ayrılabilecek isimler arasında gösterildi. Londra merkezli Carteret Analitik danışmanlık şirketinin hazırladığı listede Muriç için, "Bu sezon ligde 10 gol attı. Euro 2020 elemelerinde İngiltere'ye de gol attı. Birçok Premier Lig ekibi onunla ilgileniyor" denildi. Muriç'i isteyen takımlar Leicester, Tottenham, Frankfurt, Monaco olarak gösterildi.

  1. 2.1.2020
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