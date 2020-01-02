2019'un "muhteşem çocuğu" Ömer Faruk Beyaz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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2019'un "muhteşem çocuğu"

2019'un "muhteşem çocuğu" Ömer Faruk Beyaz

'nin 19 yaş altı takımında forma giyen , bir sitenin düzenlediği ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette birinci oldu.

19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu , 2019'un "muhteşem çocuğu" seçildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk, bu oyların 81 bin 202'sini alarak birinci oldu.

Ömer Faruk Beyaz'ın zirvede yer aldığı ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Brezilya'nın Flamengo takımından Reinier ise üçüncülüğü elde etti.

  1. 02.01.2020
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