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01 Ocak 2020, Çarşamba
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'de 'dan iddialı sözler!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan iddialı sözler!

Bu sezonki performansıyla ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren , ikinci yarı öncesi iddialı konuştu. Şampiyonluktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "En iyi futbolu oynayan takımlardan biriyiz. İyi oyunu sonuca yansıtamadığımız maçlar oldu ama ikinci yarıda kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" dedi.

Bu sezonki performansıyla ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren , ikinci yarı öncesi iddialı konuştu. Şampiyonluktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "En iyi futbolu oynayan takımlardan biriyiz. İyi oyunu sonuca yansıtamadığımız maçlar oldu ama ikinci yarıda kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" dedi.

  1. 1.1.2020
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