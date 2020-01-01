Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan iddialı sözler!
Bu sezonki performansıyla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan, ikinci yarı öncesi iddialı konuştu. Şampiyonluktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "En iyi futbolu oynayan takımlardan biriyiz. İyi oyunu sonuca yansıtamadığımız maçlar oldu ama ikinci yarıda kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" dedi.
Bu sezonki performansıyla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan, ikinci yarı öncesi iddialı konuştu. Şampiyonluktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "En iyi futbolu oynayan takımlardan biriyiz. İyi oyunu sonuca yansıtamadığımız maçlar oldu ama ikinci yarıda kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" dedi.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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