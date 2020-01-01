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01 Ocak 2020, Çarşamba
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'de 4 isim yolcu!

Fenerbahçe'de 4 isim yolcu!

İkinci yarı öncesi 'de yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan isimlerden Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollar ayrılacak. 'un kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, Miha da en az 5 milyon euro bonservis bedeli ile satılacak.

İkinci yarı öncesi 'de yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan isimlerden Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollar ayrılacak. 'un kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, Miha da en az 5 milyon euro bonservis bedeli ile satılacak.

  1. 1.1.2020
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