Fenerbahçe'de 4 isim yolcu!
İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan isimlerden Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollar ayrılacak. Alper Potuk'un kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, Miha Zajc da en az 5 milyon euro bonservis bedeli ile satılacak.
İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan isimlerden Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollar ayrılacak. Alper Potuk'un kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, Miha Zajc da en az 5 milyon euro bonservis bedeli ile satılacak.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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