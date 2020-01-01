Fenerbahçe'de 4 isim yolcu!

İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan isimlerden Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollar ayrılacak. Alper Potuk'un kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, Miha Zajc da en az 5 milyon euro bonservis bedeli ile satılacak.