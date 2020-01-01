Fenerbahçe 2010'larda zirvede!
Süper Lig'de 2010'ların en çok gol atan ve en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe oldu. Geride kalan 10 yılda çıktıkları karşılaşmalarda 611 gol attılar. Kanarya'yı 599 golle G.Saray takip ediyor. Beşiktaş 590 golle üçüncü. Sarı-lacivertliler bu dönemde en fazla puan toplayan takım da oldu. 646 puan aldılar.
Süper Lig'de 2010'ların en çok gol atan ve en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe oldu. Geride kalan 10 yılda çıktıkları karşılaşmalarda 611 gol attılar. Kanarya'yı 599 golle Galatasaray takip ediyor. Beşiktaş 590 golle üçüncü. Sarı-lacivertliler bu dönemde en fazla puan toplayan takım da oldu. 646 puan aldılar.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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