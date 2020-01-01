Boca'nın Isla aşkı

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla, uzun süredir Boca Juniors'ın gündemindeydi. Arjantin ekibinde ikinci başkan olarak görev almaya başlayan Juan Ramon Riquelme'nin ısrarcı olduğu Isla ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.