Boca'nın Isla aşkı
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla, uzun süredir Boca Juniors'ın gündemindeydi. Arjantin ekibinde ikinci başkan olarak görev almaya başlayan Juan Ramon Riquelme'nin ısrarcı olduğu Isla ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla, uzun süredir Boca Juniors'ın gündemindeydi. Arjantin ekibinde ikinci başkan olarak görev almaya başlayan Juan Ramon Riquelme'nin ısrarcı olduğu Isla ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
prev next
Boca'nın Isla aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.