“Tweetlere bakılırsa; hazıra alışanlar ikinci yarı zor günler yaşayacak”

F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi. Hak ve adalet aradıklarını belirten Özsoy, "Tüm herkes için istiyoruz. Herkes eyyamdan bıktı. Türk halkı hak ve adalet istiyor. Sosyal medyada atılan tweetlere bakılırsa, ligin ikinci yarısı onlar için zor olacağı kesin. Hazıra alışanlar, kurulu düzeni olanlar hakikaten zor günler yaşayacak. Biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.