Ozan Tufan'ın transfer kararı ortaya çıktı! 5 milyon euro...
Fenerbahçe'nin son dönemde yükselen yıldızı Ozan Tufan, kulübüyle sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri Fenerbahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakarlık gerekirse yaparım" demişti. Ozan'ın Fenerbahçe için 5 milyon euro'yu reddettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ozan Tufan kendisine gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.
Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcuya bir Çin kulübü, 5 milyon Euro imza parası içeren bir teklif sundu. Alman Bayer Leverkusen takımı ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu iki teklifi de reddetti.
Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri Fenerbahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakarlık gerekirse yaparım" dediği öğrenildi.
DETAYLARI BİLE KONUŞMADI
Ozan'ın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi. Ozan Tufan'ın futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı planladığı bildirildi.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 10:15
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Ozan Tufan'ın transfer kararı ortaya çıktı! 5 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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