Ozan Tufan 5 milyon euro'yu reddetti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ozan Tufan'ın transfer kararı ortaya çıktı! 5 milyon euro...

Ozan Tufan'ın transfer kararı ortaya çıktı! 5 milyon euro...

Ozan Tufan'ın transfer kararı ortaya çıktı! 5 milyon euro...

Fenerbahçe'nin son dönemde yükselen yıldızı Ozan Tufan, kulübüyle sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri Fenerbahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakarlık gerekirse yaparım" demişti. Ozan'ın Fenerbahçe için 5 milyon euro'yu reddettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ozan Tufan kendisine gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcuya bir Çin kulübü, 5 milyon Euro imza parası içeren bir teklif sundu. Alman Bayer Leverkusen takımı ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu iki teklifi de reddetti.

Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri Fenerbahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakarlık gerekirse yaparım" dediği öğrenildi.

DETAYLARI BİLE KONUŞMADI
Ozan'ın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi. Ozan Tufan'ın futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı planladığı bildirildi.

  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 10:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Tufan'ın transfer kararı ortaya çıktı! 5 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN