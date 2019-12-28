Son karar Ghoulam’ın

Fenerbahçe sol bek için Napoli’den Fauozi Ghoulam’a talip olmuştu. İtalyan Il Mattino gazetesi, 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ve Marsilya’dan teklif geldiğini yazdı. Fenerbahçe’nin Ghoulam’ı 1.5 sezon için kiralamak istediği vurgulanırken, Cezayirli futbolcunun, Marsilya ve Fenerbahçe arasında bir tercihte bulunacağı ve ocak ayının ilk haftasında transferin resmiyete kavuşacağı kaydedildi. 28 yaşındaki Ghoulam bu sezon 5 maçta forma giydi.

Fenerbahçe sol bek için Napoli'den Fauozi Ghoulam'a talip olmuştu. İtalyan Il Mattino gazetesi, 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ve Marsilya'dan teklif geldiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Ghoulam'ı 1.5 sezon için kiralamak istediği vurgulanırken, Cezayirli futbolcunun, Marsilya ve Fenerbahçe arasında bir tercihte bulunacağı ve ocak ayının ilk haftasında transferin resmiyete kavuşacağı kaydedildi. 28 yaşındaki Ghoulam bu sezon 5 maçta forma giydi.