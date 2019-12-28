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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Geleneksel balo yapıldı

Geleneksel balo yapıldı

Kulüp çalışanları için geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı balosu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Geceye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Oldukça keyifli geçen gecede bir çalışana çekilişle otomobil hediye edildi. 10, 20 ve 30 yılını dolduran çalışanlara ise berat ve plaket takdim edildi.

Kulüp çalışanları için geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı balosu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Geceye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Oldukça keyifli geçen gecede bir çalışana çekilişle otomobil hediye edildi. 10, 20 ve 30 yılını dolduran çalışanlara ise berat ve plaket takdim edildi.
  1. 28.12.2019
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