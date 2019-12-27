Benfica’nın ıskartaları Türkiye’ye!

Portekiz'in A Bola gazetesi, Benfica'nın Ljubomir Fejsa (Ön libero - 31 yaş), German Conti (Stoper - 25 yaş) ve Andrij Zivkovic'ten (Orta saha - 23 yaş) kulüp bulmalarını istediğini yazdı. Üç oyuncunun menajerlerinin, Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fejsa sezon başında da Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı. Benfica, geçtiğimiz sezon Zivkovic için Shakhtar Donetsk'ten gelen teklifi reddetmişti.