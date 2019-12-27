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27 Aralık 2019, Cuma
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’nın ıskartaları ’ye!

Benfica’nın ıskartaları Türkiye’ye!

Portekiz'in A Bola gazetesi, 'nın (Ön libero - 31 yaş), (Stoper - 25 yaş) ve 'ten (Orta saha - 23 yaş) kulüp bulmalarını istediğini yazdı.

Portekiz'in A Bola gazetesi, 'nın (Ön libero - 31 yaş), (Stoper - 25 yaş) ve 'ten (Orta saha - 23 yaş) kulüp bulmalarını istediğini yazdı. Üç oyuncunun menajerlerinin, ve ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fejsa sezon başında da Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı. Benfica, geçtiğimiz sezon Zivkovic için 'ten gelen teklifi reddetmişti.

  1. 27.12.2019
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