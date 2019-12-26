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26 Aralık 2019, Perşembe
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Yolcular da belli oluyor

Yolcular da belli oluyor

Ara transferde en az 2-3 oyuncu ile de yollar ayrılacak. Teknik heyetin gözden çıkardığı isimlerin , , olduğu belirtiliyor.

Ara transferde en az 2-3 oyuncu ile de yollar ayrılacak. Teknik heyetin gözden çıkardığı isimlerin , , olduğu belirtiliyor. Zajc'ın sakatlığı transferini etkileyebilir. Gelecek tekliflere ve şartlara göre liste değişebilir. Son sözü söyleyecek.

  1. 26.12.2019
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