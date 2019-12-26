Yolcular da belli oluyor

Ara transferde en az 2-3 oyuncu ile de yollar ayrılacak. Teknik heyetin gözden çıkardığı isimlerin Mehmet Ekici, Alper Potuk, Miha Zajc olduğu belirtiliyor. Zajc'ın sakatlığı transferini etkileyebilir. Gelecek tekliflere ve şartlara göre liste değişebilir. Son sözü Ersun Yanal söyleyecek.