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26 Aralık 2019, Perşembe
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Ya Zanka ya da Gustavo

Ya Zanka ya da Gustavo

Sadık'ın sezonu kapatmasının ardından 'in de sarı kart cezalısı olması, defansta sıkıntı yarattı. Yanal, deplasmanında iki seçenek üzerinde duruyor.

Sadık'ın sezonu kapatmasının ardından 'in de sarı kart cezalısı olması, defansta sıkıntı yarattı. Yanal, deplasmanında iki seçenek üzerinde duruyor. Jailson'un yanında ya Zanka ya da Gustavo yer alacak.

  1. 26.12.2019
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