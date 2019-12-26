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26 Aralık 2019, Perşembe
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Serdar’a Rus kancası

Serdar’a Rus kancası

Savunmadaki başarılı futboluyla, ve Kazan’ın transfer listesine girdi.

Mathias Zanka ve Adil Rami'de hayal kırıklığı yaşayan 'de savunmada liderliği üstlenen , Rus ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon sergilediği başarılı futbolla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncuya ve 'ın talip olduğu bildirildi. Kazan'lı yetkililerin, 29 yaşındaki stoper için eski oyuncuları 'den bilgi istediği belirtiliyor. Ligde bu sezon 9 maçta forma giyen Serdar Aziz, 2 gol kaydetti. Ocak ayında G.Saray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen oyuncunun, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin Serdar'ı kolay bırakmayacağı ifade edildi.

  1. 26.12.2019
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