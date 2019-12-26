Serdar’a Rus kancası

Mathias Zanka ve Adil Rami'de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de savunmada liderliği üstlenen Serdar Aziz, Rus ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon sergilediği başarılı futbolla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncuya Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'ın talip olduğu bildirildi. Kazan'lı yetkililerin, 29 yaşındaki stoper için eski oyuncuları Gökdeniz Karadeniz'den bilgi istediği belirtiliyor. Ligde bu sezon 9 maçta forma giyen Serdar Aziz, 2 gol kaydetti. Ocak ayında G.Saray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen oyuncunun, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin Serdar'ı kolay bırakmayacağı ifade edildi.