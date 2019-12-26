Rize startı verildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Rize startı verildi

Rize startı verildi

Rize startı verildi

, iki günlük izinin ardından maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı.

, iki günlük izinin ardından maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı. İdmanda, koordinasyon ve pas çalışmasıyla dar alanda maç yapıldı.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rize startı verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN