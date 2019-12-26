Kutusunda yılan

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin YouTube kanalındaki 'Ne ki Bu ki' programına konuk oldu. Program sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Kutuda ne olduğunu dokunarak tahmin etmeye çalışan Ciğerci, 'örümcek' ve 'yılan'la karşılaşınca büyük tedirginlik yaşadı. Neyse ki ikisi de plastikti.