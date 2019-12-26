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26 Aralık 2019, Perşembe
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yılan

Kutusunda yılan

 , 'nin kanalındaki 'Ne ki Bu ki' programına konuk oldu. Program sırasında eğlenceli anlar yaşandı.

, 'nin kanalındaki 'Ne ki Bu ki' programına konuk oldu. Program sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Kutuda ne olduğunu dokunarak tahmin etmeye çalışan Ciğerci, 'örümcek' ve 'yılan'la karşılaşınca büyük tedirginlik yaşadı. Neyse ki ikisi de plastikti.

  1. 26.12.2019
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