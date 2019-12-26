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26 Aralık 2019, Perşembe
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Kartal’ın sözleri taraftarı kızdırdı

Kartal’ın sözleri taraftarı kızdırdı

Derbi öncesi 'ın hocası , "Hakem sağlıklı yönetsin" ifadesini kullanmıştı. Kanarya'nın bu hafta karşılacağı 'de de , "'in atanmasına şaşırdım. İnşallah güzel maç yönetir" dedi.

Derbi öncesi 'ın hocası , "Hakem sağlıklı yönetsin" ifadesini kullanmıştı. Kanarya'nın bu hafta karşılacağı 'de de , "'in atanmasına şaşırdım. İnşallah güzel maç yönetir" dedi. Bu sözlerin ardından F.Bahçe taraftarları, İsmail Kartal'a ağır eleştirilerde bulundu.

  1. 26.12.2019
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