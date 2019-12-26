Garry dönüyor

Sivas'ta gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezasını dolduran Garry Rodrigues yeniden ilk onbire dönüyor. Yıldız oyuncunun, Rize'de formasını geri almasına kesin gözüyle bakılıyor. Garry, kazanıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek, ikinci yarıda yapacakları atakla şampiyon olmak istediklerini belirtti.