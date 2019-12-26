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26 Aralık 2019, Perşembe
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Garry dönüyor

Garry dönüyor

'ta gördüğü nedeniyle aldığı 2 maçlık cezasını dolduran yeniden ilk onbire dönüyor. Yıldız oyuncunun, 'de formasını geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.

'ta gördüğü nedeniyle aldığı 2 maçlık cezasını dolduran yeniden ilk onbire dönüyor. Yıldız oyuncunun, 'de formasını geri almasına kesin gözüyle bakılıyor. Garry, kazanıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek, ikinci yarıda yapacakları atakla şampiyon olmak istediklerini belirtti.

  1. 26.12.2019
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