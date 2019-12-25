Nabil Dirar: Çok büyük bir kulüpte oynuyorum
Fenerbahçe'de sözleşme yenileyen ilk isim olan Dirar, net ifadeler kullandı: "Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu anlamda mutluyum. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum."
Fenerbahçe'de sözleşme yenileyen ilk isim olan Dirar, net ifadeler kullandı: "Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu anlamda mutluyum. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum."
- 25.12.2019
- Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber
- Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! 5 yıldız birden geliyor...
- Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim
- Gelmeye hazır! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
- Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Nabil Dirar: Çok büyük bir kulüpte oynuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.