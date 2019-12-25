Nabil Dirar: Çok büyük bir kulüpte oynuyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Nabil : Çok büyük bir kulüpte oynuyorum

Nabil Dirar: Çok büyük bir kulüpte oynuyorum

'de sözleşme yenileyen ilk isim olan , net ifadeler kullandı: "Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu anlamda mutluyum. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. sonunda da güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum."

'de sözleşme yenileyen ilk isim olan , net ifadeler kullandı: "Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu anlamda mutluyum. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. sonunda da güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum."

  1. 25.12.2019
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