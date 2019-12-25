Nabil Dirar: Çok büyük bir kulüpte oynuyorum

Fenerbahçe'de sözleşme yenileyen ilk isim olan Dirar, net ifadeler kullandı: "Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu anlamda mutluyum. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum."