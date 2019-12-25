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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'de Rizespor maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Rizespor maçı mesaisi başladı

, 'in 17. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

'in 17'nci haftasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 25.12.2019
  2. Güncelleme: 25.12.2019 22:22
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