Fenerbahçe'de Rizespor maçı mesaisi başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 25.12.2019
- Güncelleme: 25.12.2019 22:22
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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