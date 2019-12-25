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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Emre’den Ozan’a övgü dolu sözler

Emre’den Ozan’a övgü dolu sözler

Sakatlığı nedeniyle derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu, 'a övgüler yağdırdı. 39 yaşındaki Emre, bu maça kaptan olarak çıkan ve müthiş bir gole imza atan Ozan için şu sözleri sarfetti: "Bu takımın geleceği emin ellerde. Sahada kaptanlığın da hakkını verdi. Gözümüz arkada kalmayacak."

Sakatlığı nedeniyle derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu, 'a övgüler yağdırdı. 39 yaşındaki Emre, bu maça kaptan olarak çıkan ve müthiş bir gole imza atan Ozan için şu sözleri sarfetti: "Bu takımın geleceği emin ellerde. Sahada kaptanlığın da hakkını verdi. Gözümüz arkada kalmayacak."

  1. 25.12.2019
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