Emre’den Ozan’a övgü dolu sözler

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'a övgüler yağdırdı. 39 yaşındaki Emre, bu maça kaptan olarak çıkan ve müthiş bir gole imza atan Ozan için şu sözleri sarfetti: "Bu takımın geleceği emin ellerde. Sahada kaptanlığın da hakkını verdi. Gözümüz arkada kalmayacak."