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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Biletler satışta

Biletler satışta

'nin 17. haftada 'de oynanacak lig maçı öncesi deplasman tribünü biletleri bugün satışa çıkıyor. 'nda pazar günü oynanacak karşılaşmaların biletleri saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr üzerinden satılacak.

'nin 17. haftada 'de oynanacak lig maçı öncesi deplasman tribünü biletleri bugün satışa çıkıyor. 'nda pazar günü oynanacak karşılaşmaların biletleri saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr üzerinden satılacak.

  1. 25.12.2019
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