Fenerbahçeli Nabil Dirar Beşiktaş derbisi sonrası editörümüz Görkem Ağgündüz'e konuştu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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'dan flaş itiraf! derbisi sonrası...

Nabil Dirar'dan flaş itiraf! Beşiktaş derbisi sonrası...

'in 16. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini Max Kruse, ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekip Beşiktaş'ın tek golü ise Atiba ile geldi. 'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan , karşılaşmanın ardından fotomac.com.tr'nin sorularını yanıtladı... ( | ÖZEL HABER)

'in 16. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. , evinde ezeli rakibi 'ı konuk etti. Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, 'de rakibine karşı yenilmezlik serisini de 15 yıla çıkardı.

Karşılaşmanın ardından editörümüz 'ün sorularını yanıtlayan , samimi itiraflarda bulundu. Sezon başında oynanan maçında taraftarlarla girdiği diyaloğa da açıklık getiren Dirar'ın açıklamaları şöyle;

Öncelikle galibiyet için tebrikler. Bugün yine sol bek oynadın, kendi mevkin olmadığı halde yine çok koştun, çok mücadele ettin. Oynadığın her maçta takımın en çok koşan isimlerinden biri oluyorsun. Bunu nasıl yorumlarsın?

İlk olarak takım arkadaşlarımı kutluyorum. Takım olarak güzel mücadele sergiledik, kalpten oynadık bugün. Zaten bu şekilde oynamaya devam edersek kimsenin bizi durdurabileceğini sanmıyorum. Taraftarların desteğiyle de onlarla beraber güzel bir birliktelik yakaladık sahada. Bu açıdan bizim için galibiyet önemliydi. Zaten iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş karşısında 3 puanı almamız önemliydi, özellikle maçından sonra bu karşılaşma daha da önem kazanmıştı. Şimdi son maçımız Rizespor'a karşı olacak. O maçtan da 3 puan ile ayrılıp devre arasına girmek istiyoruz.



Fenerbahçe ile sözleşme de yeniledin. İmzayı atan ilk futbolcu oldun. Takım içerisinde de sürekli arkadaşlarına yardım ettiğini görüyoruz. Takımdaki rolün hakkında ne söylemek istersin?

Yeni sözleşmeye imza attığım için mutluyum. Çünkü büyük bir kulüpte oynuyorum, büyük bir kulüpte oynadığımın da farkındayım. Bu anlamda da mutlu olduğumu ifade edebilirim. Ben sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da umuyorum ki güzel şeyler elde edeceğiz.



Sezon başında oynanan Bayern Münih maçında taraftarın sana karşı bir tepkisi olmuştu. Sen de sahayı terk etmek istemiştin. Ancak bu durumu tersine çevirmeyi başardın ve bugün taraftarın en sevdiği futbolculardan birisin. Bu konuda ne söylemek istersin?

Evet, o zamanlar açıkçası zorlu zamanlardı. Özellikle Bayern Münih maçına ben tek idmanla çıkmıştım. Fakat taraftara verdiğim tepki hoş değildi. Onlara da hak veriyorum çünkü oyundan ve skordan dolayı mutlu değillerdi. Böyle davranmamam gerekiyordu açıkçası.

Son olarak bu yıl lig çok zorlu geçiyor, bütün takımlar yarışın içinde. Ligin ilk yarısı da bitmek üzere. Nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun?

Ligimizde söylediğin gibi gerçekten iyi takımlar var. Sivasspor, Malatyaspor, Beşiktaş ve gibi... Biz tabii ki her takıma saygı duyuyoruz ancak bu saygıyı ölçülü bir şekilde yapıyoruz. Çünkü biz büyük bir takımız. Ligin ilk yarısında dış sahada yaptığımız hataları ikinci yarıda yapmamaya gayret edeceğiz.

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 09:20
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