Kruse Sadık’ı ağlattı!
Kruse, penaltı golünden sonra çapraz bağ ameliyatı olan Sadık'ın formasını açmıştı. Alman yıldızın bu jesti Sadık'ı duygulandırdı. Sezonu kapatan Çiftpınar, sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı: "Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. İnşallah mutlu sona ulaşmayı Rabbim bize nasip eder."
Kruse, penaltı golünden sonra çapraz bağ ameliyatı olan Sadık'ın formasını açmıştı. Alman yıldızın bu jesti Sadık'ı duygulandırdı. Sezonu kapatan Çiftpınar, sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı: "Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. İnşallah mutlu sona ulaşmayı Rabbim bize nasip eder."
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Kruse Sadık’ı ağlattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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