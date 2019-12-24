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24 Aralık 2019, Salı
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Kruse Sadık’ı ağlattı!

Kruse Sadık’ı ağlattı!

Kruse, penaltı golünden sonra çapraz bağ ameliyatı olan Sadık'ın formasını açmıştı. yıldızın bu jesti Sadık'ı duygulandırdı. kapatan , sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı: "Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. İnşallah mutlu sona ulaşmayı Rabbim bize nasip eder."

Kruse, penaltı golünden sonra çapraz bağ ameliyatı olan Sadık'ın formasını açmıştı. yıldızın bu jesti Sadık'ı duygulandırdı. kapatan , sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı: "Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. İnşallah mutlu sona ulaşmayı Rabbim bize nasip eder."

  1. 24.12.2019
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