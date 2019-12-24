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24 Aralık 2019, Salı
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Koşmaya doymadı

Koşmaya doymadı

ve Rodrigues'in yokluğunda ilk onbirde şans bulan , 'ı utandırmadı. Tecrübeli futbolcu, derbide doksan dakika boyunca tam 12 bin 120 metre koşarak bu alanda hem takımın hem de sahanın en iyisi oldu.

ve Rodrigues'in yokluğunda ilk onbirde şans bulan , 'ı utandırmadı. Tecrübeli futbolcu, derbide doksan dakika boyunca tam 12 bin 120 metre koşarak bu alanda hem takımın hem de sahanın en iyisi oldu.

  1. 24.12.2019
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