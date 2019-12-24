Koşmaya doymadı

Emre Belözoğlu ve Rodrigues'in yokluğunda ilk onbirde şans bulan Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'ı utandırmadı. Tecrübeli futbolcu, derbide doksan dakika boyunca tam 12 bin 120 metre koşarak bu alanda hem takımın hem de sahanın en iyisi oldu.