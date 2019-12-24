Koşmaya doymadı
Emre Belözoğlu ve Rodrigues'in yokluğunda ilk onbirde şans bulan Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'ı utandırmadı. Tecrübeli futbolcu, derbide doksan dakika boyunca tam 12 bin 120 metre koşarak bu alanda hem takımın hem de sahanın en iyisi oldu.
Emre Belözoğlu ve Rodrigues'in yokluğunda ilk onbirde şans bulan Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'ı utandırmadı. Tecrübeli futbolcu, derbide doksan dakika boyunca tam 12 bin 120 metre koşarak bu alanda hem takımın hem de sahanın en iyisi oldu.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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