İçine Beckham kaçmış!

İspanyol ekibinin, Ozan'ı transfer için not ettiği belirtiliyor. Ozan'a sosyal medyada da çok sayıda övgü geldi. İşte o mesajlardan bazıları: # Pogba gel buraya kardeşim Ozan Tufan'ın getir götürünü yapacak birisi lazım. # Ozan İngiltere'de top oynuyor olsa 30 milyon euro'luk topçu, sıfır abartı. # Ozan Tufan'ın gol attığı yerden taksimetre kaç yazar. # Ozan'ın içine Beckham kaçmış.