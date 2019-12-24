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24 Aralık 2019, Salı
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'de : Zarar vermem

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Zarar vermem

Derbide oynamayacağını öğrenince ile tartıştığı iddia edilen , spekülasyonları yalanladı. Yıldız oyuncu, "Ben bu olayların mağduru olmak istemiyorum. Saha içinde bir şey varsa, bedelini öderim, ödedim ama bu tarz şeyler ile gündeme gelmek istemem. F.Bahçe'ye en ufak bir zararım olacaksa, bir dakika dahi durmam, bu formayı sırtıma geçirmem" dedi.

Derbide oynamayacağını öğrenince ile tartıştığı iddia edilen , spekülasyonları yalanladı. Yıldız oyuncu, "Ben bu olayların mağduru olmak istemiyorum. Saha içinde bir şey varsa, bedelini öderim, ödedim ama bu tarz şeyler ile gündeme gelmek istemem. F.Bahçe'ye en ufak bir zararım olacaksa, bir dakika dahi durmam, bu formayı sırtıma geçirmem" dedi.

  1. 24.12.2019
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