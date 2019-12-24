Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Zarar vermem
Derbide oynamayacağını öğrenince Ersun Yanal ile tartıştığı iddia edilen Emre Belözoğlu, spekülasyonları yalanladı. Yıldız oyuncu, "Ben bu olayların mağduru olmak istemiyorum. Saha içinde bir şey varsa, bedelini öderim, ödedim ama bu tarz şeyler ile gündeme gelmek istemem. F.Bahçe'ye en ufak bir zararım olacaksa, bir dakika dahi durmam, bu formayı sırtıma geçirmem" dedi.
Derbide oynamayacağını öğrenince Ersun Yanal ile tartıştığı iddia edilen Emre Belözoğlu, spekülasyonları yalanladı. Yıldız oyuncu, "Ben bu olayların mağduru olmak istemiyorum. Saha içinde bir şey varsa, bedelini öderim, ödedim ama bu tarz şeyler ile gündeme gelmek istemem. F.Bahçe'ye en ufak bir zararım olacaksa, bir dakika dahi durmam, bu formayı sırtıma geçirmem" dedi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Zarar vermem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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