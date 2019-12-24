Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Zarar vermem

Derbide oynamayacağını öğrenince Ersun Yanal ile tartıştığı iddia edilen Emre Belözoğlu, spekülasyonları yalanladı. Yıldız oyuncu, "Ben bu olayların mağduru olmak istemiyorum. Saha içinde bir şey varsa, bedelini öderim, ödedim ama bu tarz şeyler ile gündeme gelmek istemem. F.Bahçe'ye en ufak bir zararım olacaksa, bir dakika dahi durmam, bu formayı sırtıma geçirmem" dedi.