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23 Aralık 2019, Pazartesi
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’daki toplantı gizli değildi”

“Zorlu’daki toplantı gizli değildi”

Koç, Başkanı ve Başkanı ile 'da yaptıkları toplantıyla ilgili de şunları söyledi: Ciddi rahatsızlıklarımız vardı. Kazandığımız maçların hakemleri bir sonraki hafta yok, puan kaybettiğimiz maçlardaki hakemler sonraki hafta görev alıyor. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile temasa geçtik. Toplantı, Riva'da olacaktı. Zaman sıkışıklığı ve lokasyonların uzak olması nedeniyle Zorlu'da oldu.

Koç, Başkanı ve Başkanı ile 'da yaptıkları toplantıyla ilgili de şunları söyledi: Ciddi rahatsızlıklarımız vardı. Kazandığımız maçların hakemleri bir sonraki hafta yok, puan kaybettiğimiz maçlardaki hakemler sonraki hafta görev alıyor. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile temasa geçtik. Toplantı, Riva'da olacaktı. Zaman sıkışıklığı ve lokasyonların uzak olması nedeniyle Zorlu'da oldu.
  1. 23.12.2019
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