“Zorlu’daki toplantı gizli değildi”
Koç, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu'da yaptıkları toplantıyla ilgili de şunları söyledi: Ciddi rahatsızlıklarımız vardı. Kazandığımız maçların hakemleri bir sonraki hafta yok, puan kaybettiğimiz maçlardaki hakemler sonraki hafta görev alıyor. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile temasa geçtik. Toplantı, Riva'da olacaktı. Zaman sıkışıklığı ve lokasyonların uzak olması nedeniyle Zorlu'da oldu.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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