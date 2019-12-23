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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Yanal'dan yakışıksız sözler

Yanal'dan yakışıksız sözler

'in 16. haftasında oynanan derbi mücadelesinde 'ı 3-1 mağlup eden 'de , basın toplantısına başlarken mikrofonun açık olduğunu unutarak yakışıksız sözler sarf etti.

'de , derbisi sonrası düzenlenen basın toplantısına kaptan Emre Belözoğlu ile çıktı. Yanal basın toplantısı esnasında mikrofonun açık olduğunu unutarak "Herkes k..ından uyduruyor" sözlerini sarf etti.

Yanal'ın kamuoyu önündeki bu tutumu eleştirildi.

  1. 23.12.2019
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