Yanal'dan yakışıksız sözler
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısına başlarken mikrofonun açık olduğunu unutarak yakışıksız sözler sarf etti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası düzenlenen basın toplantısına kaptan Emre Belözoğlu ile çıktı. Yanal basın toplantısı esnasında mikrofonun açık olduğunu unutarak "Herkes k..ından uyduruyor" sözlerini sarf etti.
Yanal'ın kamuoyu önündeki bu tutumu eleştirildi.
- 23.12.2019
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
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Kamp Antalya'da
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı JORD LUKOKİ alınnnn..!!!
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