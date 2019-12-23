Yanal'dan yakışıksız sözler

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası düzenlenen basın toplantısına kaptan Emre Belözoğlu ile çıktı. Yanal basın toplantısı esnasında mikrofonun açık olduğunu unutarak "Herkes k..ından uyduruyor" sözlerini sarf etti.

Yanal'ın kamuoyu önündeki bu tutumu eleştirildi.