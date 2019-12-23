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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Yanal depremi

Yanal depremi

“Birçok mevkii olmayan, hatta teknik direktörü olmayan galibiyet aldı” dedi ve “Soru almayayım, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağım” diye de ekledi. Bu sözler ‘istifa edecek’ şeklinde yorumlandı.

mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan 'de 'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. "Beşiktaş karşısında galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık" diyen Yanal, "Birçok mevkii olmayan, hatta teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün galibiyet aldı. Biz görevimizi yaptık, büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" dedi.

Yanal, muhabirin yeni bir soru sormasına fırsat vermeden, "Soru almayayım, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağım" diyerek ayrıldı. Bu sözler Beşiktaş galibiyetini gölgede bıraktı.

Maç sonrası F.Bahçe kulübüne yakın yorumcular dahil herkes bu sözleri "İstifa edecek" diye yorumladı.

  1. 23.12.2019
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