Yanal depremi
“Birçok mevkii olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galibiyet aldı” dedi ve “Soru almayayım, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağım” diye de ekledi. Bu sözler ‘istifa edecek’ şeklinde yorumlandı.
Beşiktaş'ı mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. "Beşiktaş karşısında galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık" diyen Yanal, "Birçok mevkii olmayan, hatta teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün galibiyet aldı. Biz görevimizi yaptık, büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" dedi.
Yanal, muhabirin yeni bir soru sormasına fırsat vermeden, "Soru almayayım, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağım" diyerek ayrıldı. Bu sözler Beşiktaş galibiyetini gölgede bıraktı.
Maç sonrası F.Bahçe kulübüne yakın yorumcular dahil herkes bu sözleri "İstifa edecek" diye yorumladı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Yanal depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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