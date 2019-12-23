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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Persie tribünde

Persie tribünde

F.Bahçe'nin eski yıldızı , dün 'deki isimler arasındaydı. Oynadığı dönemde derbilerinde adından söz ettiren Hollandalı'ya, maç taraftarların vardı.

F.Bahçe'nin eski yıldızı , dün 'deki isimler arasındaydı. Oynadığı dönemde derbilerinde adından söz ettiren Hollandalı'ya, maç taraftarların vardı.
  1. 23.12.2019
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