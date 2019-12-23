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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Ozan’dan füze

Ozan’dan füze

Sarı-Lacivertlilerin,'nda 'ı mağlup ettiği mücadeleye damga vurdu. Sahaya kaptan olarak çıkan 24 yaşındaki oyuncu orta sahada Gustavo ve ile birlikte 'a göz açtırmazken hücumda da etkiliydi.

Sarı-Lacivertlilerin,'nda 'ı mağlup ettiği mücadeleye damga vurdu. Sahaya kaptan olarak çıkan 24 yaşındaki oyuncu orta sahada Gustavo ve ile birlikte 'a göz açtırmazken hücumda da etkiliydi. 32. dakikada pres işe yaradı. Meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan 5 metre topu sürdükten sonra 'Ronaldovari' bir şutla Loris Karius'u avladı. Attığı bu mükemmel gol sonrası kulübeye koşan genç yıldız sevincini teknik direktör ve takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ozan maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şampiyonluğu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.12.2019
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