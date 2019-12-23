Ozan’dan füze
Sarı-Lacivertlilerin,Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ettiği mücadeleye Ozan Tufan damga vurdu. Sahaya kaptan olarak çıkan 24 yaşındaki oyuncu orta sahada Gustavo ve Tolga Ciğerci ile birlikte Kartal'a göz açtırmazken hücumda da etkiliydi.
Sarı-Lacivertlilerin,Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ettiği mücadeleye Ozan Tufan damga vurdu. Sahaya kaptan olarak çıkan 24 yaşındaki oyuncu orta sahada Gustavo ve Tolga Ciğerci ile birlikte Kartal'a göz açtırmazken hücumda da etkiliydi. 32. dakikada pres işe yaradı. Meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan 5 metre topu sürdükten sonra 'Ronaldovari' bir şutla Loris Karius'u avladı. Attığı bu mükemmel gol sonrası kulübeye koşan genç yıldız sevincini teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ozan maç sonunda "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şampiyonluğu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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