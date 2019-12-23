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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Kruse ‘ters köşe’ yaptı

Kruse ‘ters köşe’ yaptı

Hafta boyunca oynayıp oynamayacağı tartışılan mücadeleye 11'de başladı. yıldız, kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşunda top ile Karius'u farklı köşelere yollayarak golünü attı. Kruse golü sonrası sezonu kapatan 'ın formasını açtı.

Hafta boyunca oynayıp oynamayacağı tartışılan mücadeleye 11'de başladı. yıldız, kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşunda top ile Karius'u farklı köşelere yollayarak golünü attı. Kruse golü sonrası sezonu kapatan 'ın formasını açtı.
  1. 23.12.2019
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