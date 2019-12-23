Kruse ‘ters köşe’ yaptı
Hafta boyunca oynayıp oynamayacağı tartışılan Max Kruse mücadeleye 11'de başladı. Alman yıldız, kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşunda top ile Karius'u farklı köşelere yollayarak golünü attı. Kruse golü sonrası sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın formasını açtı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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