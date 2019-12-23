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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Kruse, Sadık’ı ağlattı

maçında ön çarpraz bağları koptuğu için ameliyat olan ve sezonu kapatan arkadaşları unutmadı.

maçında ön çarpraz bağları koptuğu için ameliyat olan ve sezonu kapatan arkadaşları unutmadı. attığı gol sonrası Sadık'ın formasını açarken bu duruma bir hayli duygulanan tecrübeli defans sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Bu sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. O kadar mutlu ve gururluyum ki. İyi ki böyle güzel bir ailenin parçasıyım. İnşallah mutlu sona ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eder."
  1. 23.12.2019
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