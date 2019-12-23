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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Kral 10’u buldu

Kral 10’u buldu

, harika bir ön direk koşusuyla savunmasını atlattı ve ağları sarstı Kosovalı yıldız böylece ’de 10. golünü attı. 2019 yılında 22 golü var. Rakibi yok.

'nin sezon başında ile girdiği transfer savaşını kazanıp renklerine bağladığı müthiş işler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin en önemli gol silahı olan 25 yaşındaki oyuncu dün ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı yıldız ayak içiyle Loris Karius'u avladı. Vedat Muriç böylece Süper Lig'de 10. golünü kaydetti. Karşılaşma boyunca Beşiktaş savunmacılarını yıpratan sarı-lacivertli yıldızın ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat Muriç, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon onun yanına yaklaşabilen başkası yok. Taraftarlar maç sonunda performansını ayakta alkışladı.
  1. 23.12.2019
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