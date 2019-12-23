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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Kafa karıştırdı

Kafa karıştırdı

“Teknik direktörü olmayan kazındı” dedi ve “Soru almayım, basın açıklaması yapacağım” diye de ekledi. Bu sözler ‘istifa edecek’ şeklinde yorumlandı ama daha sonra bu açıklamasını düzeltti.

Beşıktaş'ı mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan 'de 'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. " karşısında galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık" diyen Yanal, "Birçok mevkii olmayan, hatta teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe bugün galibiyet aldı. Biz görevimizi yaptık, büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" dedi. Yanal, muhabirin yeni bir soru sormasına fırsat vermeden, "Soru almayım, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağım" diyerek ayrıldı. Bu sözler Beşiktaş galibiyetini gölgede bırakırken "Ersun Yanal, ile yedek bırakıldığı için tartıştı. İstifa edecek" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Ancak Emre Belözoğlu ile basın toplantısına çıkan Yanal böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Yanal, "Bizimle beraber yola çıktığı günden bu yana çok büyük bir destek verdi Emre Belözoğlu. Bu tip iddialara itibar etmeyin. Aramızda hiçbir problem yok. Kaptanımız, ricamı kırmayarak buraya geldi, kendini de denedi" diye konuştu.
  1. 23.12.2019
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