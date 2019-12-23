Hocamızın yanındayız

Beşiktaş derbisinin ardından Ersun Yanal'ın açıklamalarıyla gündem değişirken Başkanı Ali Koç da önemli açıklamalarda bulundu. Teknik heyet ve takımı tebrik eden Koç, "Geçen hafta da dediğim gibi gereksiz puan kayıplarımız oldu. Daha iyi durumda olabilirdik. Dün de olduğu gibi bugün de takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Şans da yanımızda olur ve maçlar böyle iyi yönetilirse Fenerbahçe'nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Emre ve Yanal'ın kavga ettiği iddialarıyla ilgili ise, "Çok uğraşılıyor. Bir türlü karıştıramıyorsunuz bizi. Galibiyetin keyfine varalım diyeceğim, ona da müsaade etmiyorsunuz. Her türlü iddiaya cevap veremeyiz. Söz konusu Fenerbahçe ise komplo teorileri her zaman oluyor" dedi.

FEDERASYON AÇIKLASIN

Ali Koç, kulüplerinin harcama limiti sapma oranının yüzde 40'a çıkarılmasıyla alakaları olmadığını ifade etti. Fenerbahçe Başkanı, "Fenerbahçe, 'TFF ile konuştu. Sapma oranı 30'a düştü.' Ayıptır! TFF'ye Sesleniyorum. Fenerbahçe'nin sizden talebi oldu mu olmadı mı? Çıkıp açıklayın" ifadesini kullandı.