Fenerbahçe'den dev vurgun

Süper Lig'de ilk yarının son derbisinde gülen Fenerbahçe oldu. Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 yenen sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükselterek ezeli rakibinin önüne geçerken, maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi. Lider Sivasspor ile geçtiğimiz hafta 8'e çıkan fark da 6'ya indi. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan Kanarya, ilk yarıda penaltıdan Kruse ve Ozan'ın füzesiyle 2-0'ı buldu. İlk yarının uzatma anlarında Atiba, Kartal'ı umutlandırdı.



12 MAÇLIK DERBİ HASRETİ BİTTİ

İkinci yarı Beşiktaş'ın beraberlik çabaları sonuç vermezken, Muriç'in golü skoru ilan etti: 3-1. Süper Lig'de Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon ile oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanamayan Fenerbahçe (10 beraberlik, 2 mağlubiyet) bu sonuçla derbi hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler son derbi zaferini yine Beşiktaş'ı yenerek elde etmişti (Eylül 2017'de 2-1). F.BAHÇE haftaya Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise G.Birliği'ni konuk edecek.