Burası Kadıköy buradan çıkış yok

Ülker Stadı'nda dün akşam büyük coşku vardı. Kadıköy'de bu sezon oynanan ilk derbiye Fenerbahçe taraftarları damga vurdu. Futbolcular sahada ezeli rakibi Beşiktaş'ı devirirken, 12. adam da tribünde şov yaptı. 44 bin 526 taraftar, 90 dakika boyunca susmadı, maç öncesi, sırasında ve sonrasında yaptıkları tezahüratlarla takıma itici güç olmayı başardı.

18 MAÇLIK YENİLMEZLİK

Sarı-lacivertli taraftarlar, derbi zaferinde kilit rol oynarken, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisi de tam 15 yıla çıktı. 12. adam, ezeli rakibine karşı son yenilgisini aldığı 17 Nisan 2005'ten sonra çıktığı 18 resmi karşılaşmada 11. galibiyetini elde etmeyi başardı. Sarılacivertlilerin Kadıköy'de Kara Kartal ile oynadığı 7 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

CANER'E TEPKİ

Derbide hedefteki isimlerden biri Caner'di. Beşiktaşlı oyuncu, topla her buluştuğunda F.Bahçe tribünler tarafından ıslıklandı.

SON 10 YILA DAMGA

Sarı-lacivertliler, 2010'lu yıllara damga vurdu. Fenerbahçe, ligde iç sahada derbi mağlubiyeti almadan son 10 yılı tamamladı.

Tam 49 derbi

Beşiktaş galibiyetiyle haftayı kapatan F.Bahçe, ligde oynadığı son 49 derbide yenilmedi. Kanarya, 26 galibiyet, 23 beraberlik aldı.

ŞENOL GÜNEŞ TAKİPTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü derbiyi izleyenler arasındaydı. 90 dakikayı dikkatle takip eden tecrübeli hoca, sık sık not aldı.

GÖZALTILAR VARDI

Beşiktaş taraftarlarını Kadıköy'e getiren otobüslerden ikisinin camları kırıldı. Emniyet güçleri, o otobüslerdeki taraftarları bir süre bekletirken, daha sonra camları kırdığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.