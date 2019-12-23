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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Birer fire verdiler

Birer fire verdiler

Zorlu derbide iki takımdan da birer isim cezalı durumuna düştü. , 'de ise mücadeleyi görerek tamamladı.

Zorlu derbide iki takımdan da birer isim cezalı durumuna düştü. , 'de ise mücadeleyi görerek tamamladı. Hollandalı Lens, gelecek haftaki , Serdar Aziz de karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

  1. 23.12.2019
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