Basın toplantısına birlikte çıktılar

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla olay yaratan Ersun Yanal, maç sonrası basın toplantısına Kaptan Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çıktı. Hafta içinde çıkan haberlere tepki gösteren Yanal, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum" dedi. Saldırı altında olduklarını iddia eden tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil" ifadesini kullandı.

KARALAMALARA İTİBAR ETMEYİN

Emre'nin kadroda yer almamasıyla ilgili de Ersun Yanal, "Kaptanın bir problemi vardı ve en son buraya gelip burada denedi kendisini. İlk konuştuğumuz günden bu yana birlikteliğimizde bir problem olmadı. Büyük bir destek kendisi. Bu tür karalamalara itibar etmeyin" diye konuştu.