4 Kartal ilki yaşadı

Kara Kartal'da ilk 11'de sahaya çıkan Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisi oynadı. Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen yaz gelen Roco ise o dönemki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.