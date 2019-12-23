4 Kartal ilki yaşadı
Kara Kartal'da ilk 11'de sahaya çıkan Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisi oynadı. Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen yaz gelen Roco ise o dönemki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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