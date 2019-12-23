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23 Aralık 2019, Pazartesi
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4 Kartal ilki yaşadı

4 Kartal ilki yaşadı

'da ilk 11'de sahaya çıkan , , ve , siyah-beyazlı formayla ilk kez derbisi oynadı. Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında 'a transfer olmuştu. Geçen yaz gelen Roco ise o dönemki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.

Kara Kartal'da ilk 11'de sahaya çıkan , , ve , siyah-beyazlı formayla ilk kez derbisi oynadı. Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında 'a transfer olmuştu. Geçen yaz gelen Roco ise o dönemki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.

  1. 23.12.2019
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