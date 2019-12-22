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22 Aralık 2019, Pazar
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Top kimde kalacak?

Top kimde kalacak?

Derbi tam anlamıyla bir topa sahip olma mücadelesine dönüşecek. iç sahada yüzde 61.1'le en fazla topa sahip olan ekip. ise yüzde 59'la ligin deplasmanda en fazla topla oynayan takımı.

Sarı-lacivertliler iç sahada yüzde 86.9'la en yüksek pas yüzdesi ile oynayan ekip olurken, ise yine yüzde 85.4'le dış sahanın en iyi pas yüzdeli takımı durumunda. Zanka 81.5 pasla ligin iç sahada en fazla pas yapan, Ruiz ise 87 ile dış sahada en fazla pas yapan oyuncusu. İç sahada en fazla pas isabetiyle oynayan yüzde 94.4'le Jailson, dış sahada en yüksek pas isabetiyle oynayan ise yüzde 93.4'le Atiba.

  1. 22.12.2019
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