Son dakika: Tahkim Kurulu Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı! Fenerbahçe haberleri...
Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için yaptığı itirazı reddetti. Ligin 15. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.
Son dakika haberi... Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında direkt kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı. Mücadeleyi 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, maçın son bölümünde kırmızı kart gören Rodrigues için itirazda bulunmuştu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 12:32
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Son dakika: Tahkim Kurulu Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı! Fenerbahçe haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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