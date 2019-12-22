Son dakika: Tahkim Kurulu Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı! Fenerbahçe haberleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Son dakika: Tahkim Kurulu Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı! Fenerbahçe haberleri...

Son dakika: 'in 2 maçlık cezasını onadı! haberleri...

Son dakika: Tahkim Kurulu Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı! Fenerbahçe haberleri...

Son dakika haberine göre; TFF , 'nin için yaptığı itirazı reddetti. Ligin 15. haftasında oynanan maçında gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Son dakika haberi... , 'in 15. haftasında oynanan maçında direkt gören 'in 2 maçlık cezasını onadı. Mücadeleyi 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, maçın son bölümünde kırmızı kart gören Rodrigues için itirazda bulunmuştu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

" Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili 'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde yok

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 12:32
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