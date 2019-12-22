Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...''

'de 'dan yorumu! ''Eğer oynarsam...''

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...''

'in 16. haftasında sahasında dev derbi maçında 'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı maça yedek kulübesinde başlayacak. Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu sahaya girmesi halinde her şeyini vereceğini açıkladı.

'nin genç yıldız adayı , karşısında forma şansı bulması halinde her şeyini vereceğini açıklarken önemli olanın 3 puanı almak olduğunu söyledi.

Arkadaşlarına yardım etmek istediğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, Bizim için önemli bir maç. Kazanmamız ve üç puan alan taraf olmamız gerekiyor. İyi bir şekilde hazırlanıp sahada en iyisini göstermek istiyoruz. Keyif alıp, taraftara keyif vermek istiyoruz.

Sahaya girersem her şeyimi vermek istiyorum. Arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımın iyi oynayacağını düşünüyorum. Belki oynar belki de oynamam; ancak önemli olan 3 puanı almak.'' ifadelerini kullandı.


  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN