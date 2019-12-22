Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...''
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında dev derbi maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak. Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu sahaya girmesi halinde her şeyini vereceğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş karşısında forma şansı bulması halinde her şeyini vereceğini açıklarken önemli olanın 3 puanı almak olduğunu söyledi.
Arkadaşlarına yardım etmek istediğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, Bizim için önemli bir maç. Kazanmamız ve üç puan alan taraf olmamız gerekiyor. İyi bir şekilde hazırlanıp sahada en iyisini göstermek istiyoruz. Keyif alıp, taraftara keyif vermek istiyoruz.
Sahaya girersem her şeyimi vermek istiyorum. Arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımın iyi oynayacağını düşünüyorum. Belki oynar belki de oynamam; ancak önemli olan 3 puanı almak.'' ifadelerini kullandı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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