Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Beşiktaş yorumu! ''Eğer oynarsam...''

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş karşısında forma şansı bulması halinde her şeyini vereceğini açıklarken önemli olanın 3 puanı almak olduğunu söyledi.



Arkadaşlarına yardım etmek istediğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, Bizim için önemli bir maç. Kazanmamız ve üç puan alan taraf olmamız gerekiyor. İyi bir şekilde hazırlanıp sahada en iyisini göstermek istiyoruz. Keyif alıp, taraftara keyif vermek istiyoruz.

Sahaya girersem her şeyimi vermek istiyorum. Arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımın iyi oynayacağını düşünüyorum. Belki oynar belki de oynamam; ancak önemli olan 3 puanı almak.'' ifadelerini kullandı.



