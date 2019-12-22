Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda? Derbinin CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular... Derbi son dakika haberleri
Süper Lig'in 16. haftası dev derbiye sahne oluyor... Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele 2019'un son derbisi olma özelliğini taşıyor. 350. kez karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerin mücadelesi haftanın sonucu en çok merak edilen maçı konumunda... Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra futbolseverlerin büyük bir kısmı maç öncesi kritik bilgileri, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve mücadeleye dair ayrıntıları merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor... Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev derbide kimler forma giyecek, kimler giyemeyecek? Maça dair çok önemli bilgiler ve karşılaşma saatinde CANLI anlatım ve derbinin nabzı fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe ile Beşiktaş bu yılın son derbisinde karşı karşıya gelecek. Ligin 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Her iki ekip de sahaya galip gelmek için çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtlar ve karşılaşma öncesi çok kritik bilgiler...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. 2019'un son derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
DERBİ HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Kruse, Ozan, Muriç
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Ljajic, Lens, Burak
KİM SAKAT? KİM CEZALI? EKSİK LİSTESİ...
Fenerbahçe'de dev derbide Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Garry Rodrigues ise Sivas deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı.
Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz sakat, Douglas'ın durumu maç saati netleşecek.
NOTLAR...
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi.
Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.
SON DERBİ BERABERE...
Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.
BEŞİKTAŞ SON 24 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ
Beşiktaş, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
SON 17 MAÇTA 19 KIRMIZI KART!
İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.
YANAL'IN DERBİ KARNESİ ZAYIF!
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Yanal yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray'la 5 , Beşiktaş'la ise 3 maça çıktı. Derbilerde tek galibiyetini Galatasaray karşısında alan Yanal, sarı-kırmızılılara karşı 2 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Ersun Yanal, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 derbide de puanları paylaştı. Yanal'la Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'la Kadıköy'de 3-3, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Ersun Yanal yönetiminde Beşiktaş'la Vodafone Park'ta ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta 3-3 berabere kalarak önemli bir geri dönüşe imza atmıştı.
AVCI'NIN TEK DERBİSİ VAR
Abdullah Avcı, kariyerinde sadece bir derbi maça çıktı. Bu sezon geldiği Beşiktaş'la ilk derbi sınavını Galatasaray'a karşı veren Avcı, bu maçtan da mutlu sonla ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray'ı Umut Nayir'in tek golüyle 1-0 yenerek Avcı'nın derbi karnesini iyi başlattı.
Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de verecek.
AVCI'NIN KADIKÖY KARNESİ...
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Medipol Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası sınavı veren Avcı, bu karşılaşmaların 7'sini kaybetti, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Çalıştırdığı Medipol Başakşehir'le Kadıköy'de çıktığı ilk 8 maçın 7'sini kaybeden Avcı, son 3 karşılaşmada ise rakibine kaybetmeyerek 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.
Abdullah Avcı, Kadıköy'deki tek galibiyetini Medipol Başakşehir'le 9 Eylül 2017'de 3-2'lik skorla elde etti.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 11:34
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda? Derbinin CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular... Derbi son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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