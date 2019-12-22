Fenerbahçe-Beşiktaş | CANLI

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu yılın son derbisinde karşı karşıya geliyor. Ligin 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Her iki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Beşiktaş: Karius,Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner Erkin, Lens, Diaby, Burak Yılmaz



CANLI ANLATIM

Golün santrası olmadı ve derbinin ilk devresi 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.



45+5 GOL! Beşiktaş, Atiba'nın ayağından bulduğu golle dev derbide skoru 2-1'e getirdi.



33' Golün ardından hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin sarı kart gördü.

32' OZAN'DAN MÜTHİŞ FÜZE! Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş vuran Ozan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi.

32' Lens gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

31' Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Bu defa da Fenerbahçe'de Muriqi kaleciyle karşı karşıyayken dışarı attı ama öncesinde onun da ofsaytta olduğu kararı verildi.

28' Beşiktaş'ta Diaby kaleciyle karşı karşıya pozisyonu kaçırmıştı ama öncesinde ofsaytta olduğu tespit edildi.

28' Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Topun başına Caner geçti.

27' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin iki isabetli şutu var. Beşiktaş'ın ise isabetli şutu bulunmuyor.

26' Beşiktaş'ta Lens, Burak'ın önüne bir ara pas göndermişti. Ama pasın şiddeti hızlı olunca top kaleci Altay'da kaldı.



24' GOL! Fenerbahçe, Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.



21' Cüneyt Çakır, Rebocho'nun az önceki penaltı pozisyonunu VAR'da inceletiyor.



20' Beşiktaş'ta Jeremain Lens bir hızlı hücum fırsatı yakalamıştı ama araya Fenerbahçe savunması girdi.



19' Fenerbahçeli futbolcular Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundular. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.



19' Deniz Türüç, sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak oyuncu.



18' Fenerbahçe'de Muriqi köşe bayrağının yanındayken topu Gökhan'a çarptırdı ve takımına korner kazandırdı.



18' Her iki oyuncu da ayağa kalktı. Oyun yeniden başladı.



17' Ozan, Atiba ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalmıştı. Hemen akabinde de Lens ile Serdar Aziz'in ikili mücadelesinde Serdar yerden kalkamadı.



17' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %69'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.



17' Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Serdar Aziz aynı anda kendini yere bıraktı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır oyunu durdurdu.



16' Maçın hakemi Cüneyt Çakır, biraz önce gerginlik yaşayan Gustavo ve Elneny'yi uyardı.



15' Beşiktaş'ta Lens sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topu ise Gustavo uzaklaştırdı.



13' Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Karius çıkıp almayı başardı.



12' Deniz'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Karius yumrukladı. Öncesinde Muriqi'in Karius'a faul yaptığı kararı çıktı.



11' Fenerbahçe'de topun başına Deniz Türüç geçti.



11' Burak savunmasına yardıma gelmişti ama taç çizgisine yakın bir bölgede topa elle dokunduğu için maçın hakemi Cüneyt Çakır, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.



10' Beşiktaş'ta Caner yeniden sol kanada geçti.



10' Karşılaşmanın oldukça tempolu başladığını söyleyebiliriz.



9' Köşe vuruşunu Roco kafasıyla uzaklaştırdı.



8' Fenerbahçe sol kanattan Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanacak.



8' Fenerbahçe'de Gustavo sol kanattan ortasını yaptı, top Elneny'ye çarpıp kornere çıktı.



8' Caner bu dakikalarda Lens ile kanat değiştirip sağ kanada geçti.



7' Topun başında yine Caner var.



6' Beşiktaş sağ kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor.



6' Caner'in köşe vuruşunu ön direkte Tolga kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.



5' Beşiktaş'ta Caner Erkin sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.



5' Beşiktaş'ta Lens sağ kanattan son çizgiye indi, araya giren Serdar Aziz ise topu kornere gönderdi.



5' Fenerbahçe'de Dirar'ın ara pasına Tolga yetişemedi ve top auta çıktı.



4' Burak'ın Diaby'ye doğru gönderdiği ara pası kaleci Altay kontrol etti.



3' Fenerbahçe derbiye baskılı başlayan taraf.



2' Serdar'ın önemli bir sorunu yok. Ayağa kalkıyor.



2' İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN! Tolga'nın ceza yayı üzerinden köşeye çektiği şutunu kaleci Karius kornere çeldi.





DERBİ HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alıyor.

KİM SAKAT? KİM CEZALI? EKSİK LİSTESİ...

Fenerbahçe'de dev derbide Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor. Garry Rodrigues ise Sivas deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı.

Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor.

NOTLAR...

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.

SON DERBİ BERABERE...

Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

BEŞİKTAŞ SON 24 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 17 MAÇTA 19 KIRMIZI KART!

İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

YANAL'IN DERBİ KARNESİ ZAYIF!

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Yanal yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray'la 5 , Beşiktaş'la ise 3 maça çıktı. Derbilerde tek galibiyetini Galatasaray karşısında alan Yanal, sarı-kırmızılılara karşı 2 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 derbide de puanları paylaştı. Yanal'la Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'la Kadıköy'de 3-3, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Ersun Yanal yönetiminde Beşiktaş'la Vodafone Park'ta ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta 3-3 berabere kalarak önemli bir geri dönüşe imza atmıştı.

AVCI'NIN TEK DERBİSİ VAR

Abdullah Avcı, kariyerinde sadece bir derbi maça çıktı. Bu sezon geldiği Beşiktaş'la ilk derbi sınavını Galatasaray'a karşı veren Avcı, bu maçtan da mutlu sonla ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray'ı Umut Nayir'in tek golüyle 1-0 yenerek Avcı'nın derbi karnesini iyi başlattı.

Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de verecek.

AVCI'NIN KADIKÖY KARNESİ...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Medipol Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası sınavı veren Avcı, bu karşılaşmaların 7'sini kaybetti, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Çalıştırdığı Medipol Başakşehir'le Kadıköy'de çıktığı ilk 8 maçın 7'sini kaybeden Avcı, son 3 karşılaşmada ise rakibine kaybetmeyerek 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.

Abdullah Avcı, Kadıköy'deki tek galibiyetini Medipol Başakşehir'le 9 Eylül 2017'de 3-2'lik skorla elde etti.