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21 Aralık 2019, Cumartesi
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'den flaş Obradovic ve açıklaması!

Fenerbahçe'den flaş Obradovic ve Ufuk Sarıca açıklaması!

Spor Kulübü, son dönemlerde alınan kötü sonuçlar sonrasında hakkında takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan için resmi açıklamada bulundu ve çıkan haberlerine cevap verdi!

, Basketbol koçu 'in akıbetiyle ilgili resmi açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün konu ile ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde;

Son dönemde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız özelinde gündemde olan negatif sürece dair bazı açıklamalar ve bilgilendirmeler yapmak istiyoruz.

Geçtiğimiz sezon boyunca evimizde maç kaybetmeden Play Off'ları tamamlayan, üst üste rekorlarla 'a kalan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yaşanan talihsiz sakatlıklar dolayısıyla finallerde hak ettiği sonucu alamamıştır.

Takımımız bu sezon da tüm hazırlıklarını Koçumuz Obradovic ile birlikte mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda zirve hedefi ile yapmış ve sezona başlamıştır.

İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibariyle beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve Koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır.

Yönetim kurulumuz ve camiamız, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.

Bu noktada; bazı basın kaynaklarında yer bulan ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği haberleri kesinlikle doğru değildir ve tamamıyla hayal ürünüdür.

Benzer şekilde sosyal medyada yer alan iddia ve dedikodu odaklı söylemler de tamamen gerçek dışıdır.

Yönetim Kurulumuz tüm kamuoyunun bildiği üzere sürekli yalanlama yapma, bazı çevrelerin zorla yarattığı gündemlere göre aksiyon alma refleksinden uzaktır ve konular resmiyete kavuştuğunda açıklamalar tarafımızca yapılmaktadır.

Taraftarlarımızdan bu noktada önemli ricamız; kulübümüzden resmî bir açıklama ve bilgilendirme yapılmadıkça suni gündemlerin, dedikodu odaklı paylaşımların bir parçası olmamalarıdır.

Fenerbahçe camiası olarak 22 Aralık Pazar günü (yarın) saat 13.00'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonumuz'da önce Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma maçını hep birlikte izleyip sonra saat 15.00 itibariyle de Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Basketbol maçımız öncesinde Kaptanımız Birsel Vardarlı'yı eşsiz bir jübile ile onurlandıracağız.

Pazar günü 19.00 itibariyle de Fenerbahçemizin Beşiktaş ile oynadığı maçta tribünlerimizi doldurup son saniyeye dek futbol takımımızın yanında olacağız.

Camiamızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 15:21
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